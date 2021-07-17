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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

معارك مأرب الجيش اليمني
الجيش اليمني في معارك مأرب
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في مأرب

قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مناطق في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قالت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، إنها حررت مناطق ومواقع استراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدّة محاور، وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

الجيش اليمني في معارك مأرب
الجيش اليمني في معارك مأرب
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وأكد المصدر أن العشرات من ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت للجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت الأربعاء مركز مديرية رحبة جنوب مأرب، بعد تمكنها من تحرير مساحات واسعة ومرتفعات استراتيجية خلال عملية عسكرية نوعية، شهدت تقدماً ميدانياً لافتاً وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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