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ضابط معتقل بسجون الحوثي يحاول الانتحار بسبب التعذيب

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A fighter loyal to Yemen's Huthi rebels stands guard during a rally commemorating the death of Shiite Imam Zaid bin Ali in the capital Sanaa, on September 14, 2020.
عنصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

ضابط معتقل بسجون الحوثي يحاول الانتحار بسبب التعذيب

أحد مديري أقسام الشرطة، وهو ضابط يدعى "ر.ع"، حاول الانتحار جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له هو وزملاؤه المعتقلين

العربية.نت - أوسان سالم 

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كشفت مصادر أمنية يمنية متطابقة عن قيام أحد الضباط المعتقلين تعسفياً في سجون ميليشيا الحوثي بمحاولة الانتحار جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له هو وزملاؤه المعتقلين.

ونقلت "وكالة خبر" اليمنية عن هذه المصادر قولها إن أحد مديري أقسام الشرطة، وهو ضابط يدعى "ر.ع"، حاول الانتحار جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد عناصر الميليشيا الحوثية.

عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)
عناصر من الحوثيين في صنعاء (أرشيفية)

وأوضحت المصادر أن العشرات من منتسبي وزارة الداخلية يعانون الويلات في معتقلات الحوثيين، مشيرةً إلى أن الميليشيا اعتقلتهم بدون أي مسوغات قانونية.

واعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الضباط، بتهم تعسفية وكيدية، لرفضهم سياساتها ولعدم موافقتهم عما تقوم به من أعمال وحشية بحق المعتقلين المدنيين.

قوات أمن يمنية في صنعاء قبل الانقلاب في 2014 (أرشيفية)
قوات أمن يمنية في صنعاء قبل الانقلاب في 2014 (أرشيفية)
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وكان مصدر استخباراتي كشف أن عدداً من مديري أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء تم اعتقالهم من قبل "عناصر الأمن الوقائي" بتوجيهات من "وزير داخلية" الميليشيا عبدالكريم الحوثي.

ولا يزال العشرات من الضباط معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بدون أي مسوغات قانونية.

وحملت المصادر الأمنية ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة زملائهم الضباط المعتقلين.

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