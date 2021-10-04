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اليونيسف: عدد كبير من الأطفال قتلوا أو أصيبوا في مأرب

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Children ride on the back of a truck at a camp for internally displaced people (IDPs) in Marib, Yemen September 9, 2021. Picture taken September 9, 2021. REUTERS/Ali Owidha TPX IMAGES OF THE DAY
أطفال نازحون بسبب القتال في مارب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليونيسف: عدد كبير من الأطفال قتلوا أو أصيبوا في مأرب

أدى هجوم صاروخي شنه الحوثيون على منطقة سكنية في مأرب الأحد إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة 30 آخرين على الأقل

العربية.نت

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أكد تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط، أن "الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي"، وذلك في بيان صدر أمس الأحد في أعقاب مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين فيما يتصاعد العنف في مأرب في اليمن.

وفي هذا السياق، ناشدت منظمة اليونيسف "كافة أطراف القتال في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية الأطفال".

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الجيش اليمني يتصدى لهجوم الحوثيين على مأرب

وأكد بيان اليونيسف مقتل طفلين شقيقين يبلغان من العمر عامين وأربعة أعوام أمس الأحد، مع تصاعد القتال في مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أشار البيان إلى تقارير تفيد بإصابة خمسة أطفال آخرين، أحدهم يبلغ من العمر سبعة أشهر، وبعضهم في حالة حرجة.

وقال شيبان إن "هذا أكبر عدد من الأطفال تم الإبلاغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة (مأرب) وحولها".

مدينة مأرب
مدينة مأرب
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وشدد على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع".

وذكر بيان اليونيسف أنه تم إحصاء مقتل وإصابة حوالي 10 آلاف طفلة منذ 2015 بسبب القتال في اليمن.

وأدى هجوم صاروخي شنه الحوثيون على منطقة سكنية في مدينة مأرب الأحد إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة 30 آخرين على الأقل.

وقتل المئات في الأسابيع الأخيرة بعدما جدد الحوثيون المدعومون من إيران حملتهم للسيطرة على مأرب.

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