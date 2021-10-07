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بتر ساقي امرأة حامل في الحديدة.. بسبب لغم حوثي

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إدخال مواطنة من الحديدة للمستشفى إثر إصابتها بلغم حوثي
اليمن والحوثي

بتر ساقي امرأة حامل في الحديدة.. بسبب لغم حوثي

ألغام الحوثيين تستمر بحصد الضحايا في اليمن.. وآخرهما شابان قضيا في حجة بسبب لغم أرضي

العربية.نت - أوسان سالم 

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قال المرصد اليمني للألغام إن شابين في العقد الثاني من العمر قضيا بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيران بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد المرصد بمقتل المواطن مالك محمد بيشي (28 عاماً) وإصابة محمد موسى حرملي (في العقد الثاني من عمره) بانفجار لغم للحوثيين في منطقة "بني المش" بمديرية حيران في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

أحد المتوفين في حجة بسبب الألغام الحوثية
أحد المتوفين في حجة بسبب الألغام الحوثية

كما أصيبت امرأة حامل تدعى محمدة محمد جلاجل بجروح بليغة منها بتر أطرافها السفلية، بانفجار لغم للحوثيين في منطقة "المسنا" بمديرية الحالي في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وتستمر الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، في قتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين في أكثر من منطقة.

ألغام حوثية تم نزعها في حجة مطلع هذا العام (أرشيفية)
ألغام حوثية تم نزعها في حجة مطلع هذا العام (أرشيفية)
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من جهتها تواصل الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي "مسام"وفرق البرنامج الوطني لنزع الألغام عملها، إلا أنها تواجه صعوبة كبيرة في عملية التطهير، كون الميليشيات الحوثية زرعت آلاف الألغام والعبوات الناسفة دون خرائط وبشكل عشوائي.

وبحسب مشروع "مسام" والبرنامج الوطني لنزع الألغام، فإن هناك قرابة مليوني لغم زرعتها الميليشيات في مناطق متفرقة، تنوعت في أحجامها وأماكن طمرها، برية كانت أم بحرية، وسبل تمويهها.

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