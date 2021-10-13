.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المقدشي من مأرب: نملك الإرادة والقدرة لهزيمة الحوثيين

  • الخط
وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي في جنوب مأرب
المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
اليمن والحوثي

المقدشي من مأرب: نملك الإرادة والقدرة لهزيمة الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يتفقد المرابطين من الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات مراد جنوب مأرب

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

جدّد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، اليوم الأربعاء، الدعوة لكل القبائل و"الأحرار بمختلف انتماءاتهم" إلى رص الصفوف والاصطفاف لمواجهة ميليشيا الحوثي التي "تحمل الحقد لكل اليمنيين والتي لم تسلم من إرهابها دول الجوار والمنطقة".

جاء ذلك خلال تفقده المرابطين من الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات مراد جنوب مأرب، للاطلاع على الانتصارات التي يحققها المقاتلون بمواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)

وأكد المقدشي أن "قرار اليمنيين وخيارهم هو الانتصار في هذه المعركة الوجودية، والمضي حتى تحقيق النصر مهما كانت التضحيات"، معرباً عن ثقته" بأننا نمتلك الإرادة والقوة والقدرة على إنجاز الهدف المنشود".

وأشار إلى أن قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عامة "لها مواقف وطنية تاريخية بوقوفها إلى جانب الدولة والجمهورية ومواجهة مخططات التوسع الإيرانية وأدواتها".

وعبّر وزير الدفاع اليمني عن الشكر والتقدير "لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، ودعمهم ومساندتهم للجيش والعمليات القتالية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك".

من جهتهم، أكد قادة الجيش والمقاومة عهدهم "بالمضي في طريق النضال حتى استكمال تحرير كل ذرة من تراب الوطن".

المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
  • المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
  • المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
2 صور
المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب
التحالف: تدمير زورقين حوثيين مفخخين.. ومقتل 106 من الميليشيات بالعبدية اليمن اليمن والحوثي التحالف: تدمير زورقين حوثيين مفخخين.. ومقتل 106 من الميليشيات بالعبدية

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات مأرب.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الأربعاء بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً يضم نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الأربعاء في محيط الجوبة مما أدى لسقوطهم جميعاً بين قتيل وجريح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة مؤتمر جديد من آبل في 18 أكتوبر للكشف عن هذه الأجهزة
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
الأكثر قراءة
صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت صيدلانية مصرية تعرضت للسحل بسبب الحجاب تكشف مفاجآت صادمة للعربية.نت
غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق غواص مصري للعربية نت: لهذا السبب لن نجد الميكروباص الغارق
إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون إياكم وعدم تناول الخبز.. خبراء صحة يحذرون
تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات تفاصيل مخجلة لمحاولة فنان مصري اغتصاب 7 فتيات
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة تقرير أوروبي: الحكومة التركية كلفت داعش بتنفيذ مذبحة أنقرة
قبل أن تذهب
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
فريق العربية يبحر أمام تدفق الحمم البركانية
اكتشف المزيد