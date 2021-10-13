المقدشي من مأرب: نملك الإرادة والقدرة لهزيمة الحوثيين

جدّد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، اليوم الأربعاء، الدعوة لكل القبائل و"الأحرار بمختلف انتماءاتهم" إلى رص الصفوف والاصطفاف لمواجهة ميليشيا الحوثي التي "تحمل الحقد لكل اليمنيين والتي لم تسلم من إرهابها دول الجوار والمنطقة".

جاء ذلك خلال تفقده المرابطين من الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات مراد جنوب مأرب، للاطلاع على الانتصارات التي يحققها المقاتلون بمواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

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وأكد المقدشي أن "قرار اليمنيين وخيارهم هو الانتصار في هذه المعركة الوجودية، والمضي حتى تحقيق النصر مهما كانت التضحيات"، معرباً عن ثقته" بأننا نمتلك الإرادة والقوة والقدرة على إنجاز الهدف المنشود".

وأشار إلى أن قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عامة "لها مواقف وطنية تاريخية بوقوفها إلى جانب الدولة والجمهورية ومواجهة مخططات التوسع الإيرانية وأدواتها".

وعبّر وزير الدفاع اليمني عن الشكر والتقدير "لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره، ودعمهم ومساندتهم للجيش والعمليات القتالية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك".

من جهتهم، أكد قادة الجيش والمقاومة عهدهم "بالمضي في طريق النضال حتى استكمال تحرير كل ذرة من تراب الوطن".



المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب المقدشي خلال تفقده الجنود المرابطين في جنوب مأرب

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات مأرب.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الأربعاء بقصف مدفعي لقوات الجيش في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً يضم نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الأربعاء في محيط الجوبة مما أدى لسقوطهم جميعاً بين قتيل وجريح.