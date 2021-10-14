المبعوث الأممي لليمن: نؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، أن الحل الدائم لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة في البلاد، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن اليوم الخميس "إن البنية التحتية تضررت كثيرا منذ بدء الصراع "، مشددا على ضروة

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"معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي".

كما أضاف " أجريت مشاورات في اليمن ومع الأطراف الإقليمية الفاعلة في هذا الملف"، من أجل استئناف المشاورات السياسية.

عمليات إعدام علنية

إلى ذلك، أكد أن "للقتال يتصاعد وأعداد القتلى من المدنيين تزداد نتيجة النزاع، وقد شهدنا عمليات إعدام علنية"، معتبرا أن غياب المساءلة يحبط اليمنيين" في إشارة إلى الاعدامات التي شهدتها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل فترة.

وكانت الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية دانت في وقت سابق، إقدام جماعة الحوثيين على إعدام 9 يمنيين، على خلفية مزاعم بشأن تورطهم في مقتل رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد في 2018.

من جانبه، قال الممثل الإنساني للأمم المتحدة إن العنف في اليمن يزداد ولا يتراجع، مضيفاً أن "الوضع الاقتصادي في البلاد على شفا الانهيار ".

حصار حوثي يخنق مأرب

يأتي ذلك، مع استمرار الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مديرية العبدية في مأرب، ومواصلة الميليشيات هجومهم على المحافظة.

وكان الحوثيون شنوا منذ فبراير الماضي هجوما على مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

فيما كررت الأمم المتحدة التحذير من التهديدات التي تطال مخيمات النازحين في المحافظة، والتي تبلغ 139 مخيما، تضم حوالي 2,2 مليون نازح.