الأورومتوسطي: الألغام تشكل خطراً مميتاً على ملايين اليمنيين

قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، إن الميليشيات الحوثية تواصل حصد أرواح اليمنيين بالألغام التي تقوم بزراعتها على نطاق واسع.

وأوضح المرصد في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" أن الألغام في ‎اليمن لا تزال تحصد مزيداً من أرواح المدنيين، وتشكّل خطراً مميتاً على حياة الملايين منهم، نظراً لانتشارها على نطاق واسع في مناطق النزاع.

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وطالب بتعزيز الجهود المحلية والدولية المبذولة لمكافحة الألغام في ‎اليمن وتحييد خطرها.

وأشار المرصد إلى آخر ضحايا الألغام الذين سقطوا أمس السبت في محافظة الجوف.

وقتل وأصيب 10 مدنيين أمس السبت في حادثين منفصلين إثر انفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة اليتمة، بمحافظة الجوف، شمال اليمن.

وأكد "المرصد اليمني للألغام" مقتل 5 مدنيين وإصابة 5 آخرين بانفجار ألغام حوثية في محافظة الجوف.

وقال المرصد إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب خمسة آخرين بانفجار لغم مضاد للعربات من مخلفات الحوثيين بمركبة مدنية في الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة اليتمة بمحافظة الجوف ومحافظة مأرب.

كما أشار المرصد إلى مقتل مدنيين اثنين نتيجة انفجار لغم للحوثيين بمركبة مدنية في الطريق الصحراوي بمنطقة اليتمة" في مديرية خب والشعف شمال شرقي محافظة الجوف.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.