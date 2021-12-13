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التحالف: 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً

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A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
إحدى مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب والجوف ومقتل 140 عنصراً

تحالف دعم الشرعية في اليمن: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذه 28 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

كما أعلن التحالف أنه نفذ استهدافاً واحداً بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. واستهدفت هذه العملية آلية عسكرية لميليشيا الحوثي.

القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن في محور حيس (أرشيفية)
القوات المشتركة في الساحل الغربي في اليمن في محور حيس (أرشيفية)

وأضاف التحالف: "ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم".

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وكان التحالف قد أعلن أمس الأحد أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.

وأضاف التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات، وأوقعت 15 قتيلاً بين الحوثيين.

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