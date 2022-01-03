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البحرية البريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة قبالة اليمن

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قبالة سواحل اليمن (أرشيفية- فرانس برس)
قبالة سواحل اليمن (أرشيفية- فرانس برس)

البحرية البريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة قبالة اليمن

دبي- العربية.نت

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني، وأن التحريات جارية لمعرفة مزيد من التفاصيل.

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وفي إشعار نشر عند الساعة 2150 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفادت رويترز، نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

تهديد للملاحة

إلا أن أي معلومات لم تعرف بعد حول الحادث وهوية السفينة.

ويقع ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة، كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.

يذكر أنه لطالما اتهمت الحكومة اليمنية فضلا عن الولايات المتحدة وغيرها من الدول، الميليشيات الحوثية بتهديد الملاحة في تلك المنطقة.

كما رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن مرارا زوارق حوثية مفخخة تحاول استهداف سفن في البحر الأحمر.

كذلك أعلن قبل أشهر رصد تحركات ونشاطات عدائية للميليشيات عبر استخدام زوارق مفخخة، منبها للمخاطر التي تتعرض لها الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

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