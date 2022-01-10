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بغارة للتحالف.. مصرع رجل العمليات الأول للحوثيين بالبيضاء

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من جبهات القتال في البيضاء يوليو 2021
من جبهات القتال في البيضاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بغارة للتحالف.. مصرع رجل العمليات الأول للحوثيين بالبيضاء

رئيس "العمليات الحربية" في الميليشيا بمحور البيضاء محمد طاهر السقاف السوادي قُتل مع مرافقيه بغارة جوية الأحد

العربية.نت - أوسان سالم

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لقي قيادي بارز في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية بمصرع رئيس ما تسمى "العمليات الحربية" في ميليشيا الحوثي في محور البيضاء محمد طاهر السقاف السوادي السيد، مع مرافقيه بغارة جوية للتحالف أمس الأحد.

وطبقاً للمصادر، استهدفت الضربة الجوية السوادي في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، التي تقع على تخوم مديرية بيحان إلى الجهة الشمالية الغربية من محافظة شبوة.

من جبهات القتال في البيضاء (أرشيفية)
من جبهات القتال في البيضاء (أرشيفية)

وشهدت مديرية نعمان، خلال اليومين الماضيين، معارك عنيفة بين قوات العمالقة وميليشيا الحوثي الإرهابية، أسفرت عن تحرير عدد من المواقع واستعادة آليات قتالية من ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

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والسوادي هو قيادي حوثي بارز منحته الميليشيات الانقلابية رتبة "عميد" وأوكلت له مؤخراً إدارة عمليات الملف الأمني للجماعة في محافظة البيضاء.

وكانت ألوية العمالقة حررت عدداً من المناطق في مديرية نعمان مؤخراً، ومنها عزلة "مسور آل دباش" وعزلة "اللخف" وصولاً إلى عزلة "الساحة" مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء عقب تهاوٍ متسارع لدفاعات الميليشيات الحوثية.

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