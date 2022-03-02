.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب خلافات مع الحوثيين.. أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في حجة

  • الخط
أطباء بلا حدود في عبس في حجة في اليمن
مستشفى أطباء بلا حدود في عبس بحجة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بسبب خلافات مع الحوثيين.. أطباء بلا حدود تعلق نشاطها في حجة

كانت السلطة المحلية بمحافظة حجة التابعة للحكومة الشرعية اتهمت قبل أيام منظمة أطباء بلا حدود بتسخير إمكاناتها الطبية لصالح جرحى ميليشيا الحوثي بالتزامن مع المعارك التي تشهدها المحافظة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، تعليق نشاطها مؤقتاً في مستشفى عبس بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، وبررت مصادر هذا الإجراء بأنه نتيجة لخلافات نشبت بين المنظمة وميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" إنها علّقت نشاطها في مستشفى ‎عبس في محافظة ‎حجة ابتداءً من الأول من مارس 2022.

مستشفى أطباء بلا حدود في عبس بحجة (أرشيفية)
مستشفى أطباء بلا حدود في عبس بحجة (أرشيفية)

وأكدت أن التعليق مستمر في حين يتفاوض ممثلو المنظمة مع السلطات المحلية، الخاضعة للحوثيين، "لضمان أمن وسلامة فرقنا الطبية والمرضى في المستشفى".

‏وأضافت: "نتمنى أن نستأنف أنشطتنا في أقرب وقت ممكن لمتابعة الاستجابة للحاجات الطبية للسكان في ظل استمرار المواجهات العنيفة والنقص في خدمات ‎الرعاية الصحيّة في المنطقة".

وكانت السلطة المحلية بمحافظة حجة التابعة للحكومة الشرعية اتهمت قبل أيام منظمة أطباء بلا حدود بتسخير إمكاناتها الطبية لصالح جرحى ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتزامن مع المعارك التي تشهدها المحافظة.

القوات اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين في حجة
القوات اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين في حجة
مجلس وزراء اليمن يدعو دول العالم لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية اليمن اليمن والحوثي مجلس وزراء اليمن يدعو دول العالم لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

واعتبر مدير عام مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمحافظة، هادي وردان، في تصريحات صحافية أن "قيام المنظمة بدعم الميليشيات ومعالجة ونقل جرحاها وتأمين جانب من احتياجاتها الصحية والطبية، انحرافاً غير مقبول عن مسارها الإنساني الذي يتنافى مع النظم والقوانين واللوائح الإنسانية التي تعمل المنظمة وفقها".

وأكد أن "استمرار دعم المنظمة للميليشيات الحوثية الإيرانية يجعلها مساهمة بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب في اليمن".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد