الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً جنوب مأرب

كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر ميليشيا الحوثي لاذت بالفرار بعد سقوط الكثير منهم بين قتيل وجريح، إضافةً إلى تدمير آليات تابعة لهم بقصف لمدفعية الجيش.

مادة اعلانية

وأضاف المصدر، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش والمقاومة استعادت طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر الميليشيا قبل أن تفر.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارتين، تعزيزات تابعة للميليشيا، ونتج عنهما تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في مختلف الجبهات، وأسفر عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.

كما قتل وأصيب العشرات من الميليشيا الحوثية في معارك مماثلة شهدتها عدة مواقع في الجبهة الغربية من محافظة مأرب.

إلى ذلك، أسقطت دفاعات الجيش اليمني، بمحور رازح في محافظة صعدة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المناطق التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية.

وقال أركان حرب لواء الواجب الأول العقيد ضيف الله اليعري، إن الميليشيا لجأت إلى إطلاق المسيرات المحملة بالقذائف على خط المواجهات، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قوات الجيش وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على الأرض.