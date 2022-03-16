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التحالف ينفذ 18 استهدافا بمأرب وصعدة ويلحق خسائر بالميليشيات

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A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلات لتحالف دعم الشرعية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف ينفذ 18 استهدافا بمأرب وصعدة ويلحق خسائر بالميليشيات

الاستهدافات التي شنها تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية أدت أيضاً إلى تدمير 11 آلية عسكرية للحوثيين

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذ 18 استهدافاً في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية للحوثيين وألحقت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

الجيش اليمني في جبهة مأرب
الجيش اليمني في جبهة مأرب

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد التحالف تدمير 13 آلية عسكرية وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

والخميس الماضي، أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

المسيرة الحوثية سابقة تك إطلاقها صوب مطار جازن (أرشيفية)
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وأضاف التحالف في بيان أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.

وفي 7 مارس الحالي، أعلن التحالف عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف في هذا السياق، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وأضاف التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.

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