التحالف ينفذ 18 استهدافا بمأرب وصعدة ويلحق خسائر بالميليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذ 18 استهدافاً في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية للحوثيين وألحقت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد التحالف تدمير 13 آلية عسكرية وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

والخميس الماضي، أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وأضاف التحالف في بيان أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.

وفي 7 مارس الحالي، أعلن التحالف عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأكد التحالف في هذا السياق، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وأضاف التحالف أن العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.