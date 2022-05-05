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فرنسا: فك الحصار عن تعز أولوية للمجتمع الدولي

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Internally displaced people collect food aid distributed by a charity in Taiz, Yemen April 8, 2022. Picture taken April 8, 2022. REUTERS/Anees Mahyoub
توزيع مساعدات غذائية في تعز
اليمن والحوثي

فرنسا: فك الحصار عن تعز أولوية للمجتمع الدولي

السفير الفرنسي في اليمن أعرب عن دعم بلاده الكامل للهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل وقال إنها " تمثل خطوة مهمة لصالح السلام"

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء الحصار الحوثي على تعز اليمنية المستمر منذ عدة سنوات، وشددت على أهمية إنهاء المعاناة والحصار في هذه المدينة.

وأكد السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، في بيان نشره حساب السفارة على "تويتر"، أن تعز تمثل "أولوية للمجتمع الدولي" في اليمن.

وجدد السفير الفرنسي دعم بلاده الكامل للهدنة الإنسانية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي لمدة شهرين، وقال إنها " تمثل خطوة مهمة لصالح السلام".

كما طالب باحترام الهدنة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف لما فيه خير لكل اليمنيين.

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

وأضاف: "تدعو فرنسا الأطراف إلى تسهيل إعادة فتح مطار صنعاء، وفي الوقت نفسه تعرب عن قلقها العميق إزاء حصار تعز المستمر منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل العديد من سكانها يعانون من محنة إنسانية".

وأكد السفير الفرنسي باليمن أن تعز "تعتبر أولوية للمجتمع الدولي".

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وشدد على أهمية التخفيف من معاناة الشعب اليمني سواءً في تعز أو في أي مكان آخر من البلاد، وذلك بعد مضي أكثر من 7 سنوات على الصراع.

جاء هذا البيان بعد مضي شهر من الهُدنة الإنسانية الأممية في اليمن، وبعد يوم من هجوم حوثي بطائرات مسيّرة استهدفت أعياناً مدينة وسط مدينة تعز وأدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص وأضرار مادية.

وفي 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.

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