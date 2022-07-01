الضالع.. إصابة 4 أطباء إثر استهداف مسيرة حوثية لسيارة إسعاف

أصيب أربعة أطباء بقصف حوثي استهدف سيارة إسعاف في إحدى جبهات محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي استهدفت ليل الخميس-الجمعة سيارة الإسعاف في جبهة باب غلق شمال قعطبة.

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وأوضحت أنه نتج عن القصف إصابة أربعة أطباء هم: نجم الدين فضل عسكر، أدهم عبدالسلام محمد العقلة، عارف أحمد علي، وموسى قايد سعيد.

كما ألحق القصف الحوثي، بحسب ما نقله موقع صحيفة "الشارع" اليمنية، أضرارا مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة.

يأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشيا الحوثية طفلين بقذيفة هاون أثناء رعيهما الأغنام في منطقة مرخزة غربي مديرية قعطبة.

والسبت الماضي، نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية أوسع عملية قصف طالت مختلف مواقع ومراكز تواجد القوات الجنوبية والمشتركة في معظم القطاعات القتالية الشمالية والشمالية الغربية من محافظة الضالع، إضافة إلى استهداف الأحياء والقرى السكنية بالمحافظة.

وأسفر القصف الحوثي عن سقوط خمسة جرحى من القوات الجنوبية، واعطاب بعض الآليات. كما طال القصف الحوثي أيضاً بعضاً من منازل المواطنين وسط بلدة صبيرة مما أدى إلى احتراقها.