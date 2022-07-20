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القبائل في البيضاء تشتبك مع الحوثيين وتطردهم من موقع مهم

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FILE - This Sunday, Jan. 15, 2012 file photo shows a general view of Radaa city, southeast of Sanaa, Yemen where around 200 al-Qaida militants occupied a 500-year-old mosque and school and their surroundings in the central province of Bayda. Al-Qaida in the Arabian Peninsula, suspected of having ties to the attackers in Paris, has been the most active of the terror network's branches in trying to strike in the West. There are signs now that the group inspired or directly plotted the attack on the French satirical magazine Charlie Hebdo. If so, it would be the Yemen-based branch's first successful strike outside its home territory. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
مدينة رداع في البيضاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

القبائل في البيضاء تشتبك مع الحوثيين وتطردهم من موقع مهم

مسلحون قبليون من أبناء قرية خبزة تمكنوا من السيطرة على جبل الثعالب الذي يُعد أكبر جبل في قيفة رداع بمحافظة البيضاء

العربية.نت - أوسان سالم 

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سيطر مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء وسط اليمن، مساء الثلاثاء، على أحد الجبال المهمة بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسلحين قبليين من أبناء قرية خبزة تمكنوا من السيطرة على جبل الثعالب، الذي يُعد أكبر جبل في قيفة رداع بمحافظة البيضاء، والذي كان يسيطر عليه الحوثيون.

أحد جبال محافظة البيضاء في اليمن (أرشيفية)
أحد جبال محافظة البيضاء في اليمن (أرشيفية)

وأشارت إلى أن المسلحين تمكنوا أيضاً من السيطرة على طقمين تابعين للحوثيين، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة وسط حشد من الطرفين.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الحوثيين وأبناء القبائل في قرية خبزة التابعة لمديرية القريشية برداع، على خلفية مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا في نقطة أمنية قريبة من القرية في ظروف غامضة.

إلى ذلك، تحدث المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء عن فشل الحوثيين في اقتحام قرية خبزة.

وأوضح المركز أن هدنة وصلحاً كان قد تم التوصل إليهما مع ميليشيا الحوثي، إلا أن الأخيرة نكثت بالعهد ونقضته، مما أدى إلى معارك عنيفة بين أبناء خبزة من جهة، وبين عناصر الحوثيين من جهة أخرى.

وأسفرت هذه المعارك، بحسب المركز، عن تفجير أحد الأطقم التابعة للحوثيين ومقتل وجرح من كانوا على متنه، لتتطور الاشتباكات وتمتد إلى جبل الثعالب الاستراتيجي في ذات المنطقة.

وشنت ميليشيا الحوثي هجوماً بالسلاح الثقيل على قرية خبزة بعد أسبوع من فرضها حصار خانق على القرية.

وأضافت المصادر أن الميليشيا تحشد منذ أسبوع لاقتحام القرية بعد محاصرة أهاليها ومنعم من الدخول والخروج من وإلى القرية.

مقاتلون حوثيون في البيضاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في البيضاء (أرشيفية)
المجموعة الخماسية تدعو الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فوراً اليمن اليمن والحوثي المجموعة الخماسية تدعو الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فوراً

وبحسب المصادر، فإن الحصار الحوثي تسبب بوفاة امرأة وطفل من أهالي القرية جراء مرضهما وعدم توفر العلاج اللازم والعناية الطبية لهما جراء الحصار.

في هذا السياق، دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية اعتداء ميليشيا الحوثي على قرية خبزة، ومحاولة اقتحامها مسـتخدمةً مختلف أنواع الأسـلحة المتوسـطة والثقيلة، وفرضها حصارا خانقا ومذلا على أهالها، مانعًة دخول المواد الغذائية وإسعاف المصابين.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في حالة استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحاولة اجتياح القرية، فإن ذلك سيؤثر على استمرار الهدنة"، مطالبةً بسرعة التحرك الإقليمي والدولي للضغط على ميليشيا الحوثي.

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