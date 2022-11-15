اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تسوق السعودية تضخم مناسبة
أحد المتاجر في السعودية
تضخم

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية على أساس شهري إلى 3% خلال أكتوبر

كان في سبتمبر الماضي عند 3.1%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأرجعت الهيئة في تقرير لها هذا ارتفاع التضخم السنوي في السعودية، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%،وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%.

اقرأ المزيد: التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 3.1% خلال سبتمبر

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات، تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%.

صندوق الاستثمارات يخطط لطرح "أديس" منتصف 2023 بتقييم 5 مليارات دولار قصص اقتصادية صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات يخطط لطرح "أديس" منتصف 2023 بتقييم 5 مليارات دولار

وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (18.8%).

وأضافت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، تأثر بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 3.7%.

وبحسب البيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2022)، حيث تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.

اقرأ المزيد: أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2022 وفق توقعات صندوق النقد الدولي

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟ إيلون ماسك يقدم رؤيته للمستقبل على هامش قمة العشرين.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط