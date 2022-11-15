تباطؤ التضخم السنوي في السعودية على أساس شهري إلى 3% خلال أكتوبر
كان في سبتمبر الماضي عند 3.1%
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي، على أساس شهري إلى 3%، خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 3.1%، في سبتمبر 2022.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في السعودية، خلال شهر أكتوبر 2022، إلى 3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأرجعت الهيئة في تقرير لها هذا ارتفاع التضخم السنوي في السعودية، إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%،وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.3%.
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وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات، تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%.
وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أكتوبر 2022 نظرا لوزنه في المؤشر (18.8%).
وأضافت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، تأثر بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 3.7%.
وبحسب البيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2022)، حيث تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى والأغذية بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.
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