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شعار المركزي التركي (رويترز)
شعار المركزي التركي (رويترز)
الفائدة

"المركزي" التركي يبقي الفائدة عند 9% بعد خفضها على مدى 4 أشهر

أكد أنه من الأهمية بمكان أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي

أنقرة - رويترز
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أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 9%، اليوم الخميس، ملتزما بتعهده الشهر الماضي بإنهاء دورة التيسير بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أسعار فائدة أقل من 10%، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقال البنك "من الأهمية بمكان" أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مكررا أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.

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وتوقع جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 500 نقطة أساس على مدى أربعة أشهر معللا ذلك بالتباطؤ الاقتصادي، حتى مع تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم في الاتجاه المعاكس.

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وفي غضون ذلك، أظهر التضخم إشارات قليلة على التراجع، إذ وصل إلى 84.4%، في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن بلغ ذروة عند 85.5%، في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن ينخفض ليتراوح بين 65 و70%، في ديسمبر/كانون الأول.

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