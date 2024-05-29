صندوق الاستثمارات السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

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تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي - الصندوق السيادي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية. وتم تصنيف شركة «بلا روك» باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم. وفق دراسة مؤسسة "براند فاينانس" العالمية.

وشملت دراسة "براند فاينانس" أكثر من 4400 جهة من شركات ووسائل إعلام وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالمياً، كما شملت مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع.

وجاءت خلاصة النظرة العالمية إلى صندوق الاستثمارات العامة بحسب الدراسة، في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وامتلاكه استراتيجية استثمارية مبتكرة، وأنه جدير بالثقة ويعمل كمحفز لتعزيز النمو والتطور، بالإضافة إلى أن لديه جاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب.

وحل الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار "قوة العلامة التجارية"، حاصلاً على 62.1 نقطة مع تصنيف A+.

وتفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها "الوعي بالعلامة التجارية" و"الهدف" و"الالتزام بالنمو الإيجابي".

واحتل مديرو الأصول الأميركيون المراتب الثلاثة الأولى لأقوى العلامات التجارية لإدارة الأصول وأكثرها قيمة وهم بلاك روك، وجي بي مورغان، بالإضافة إلى فانغارد.

كان التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، قد كشف أن إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بلغ 2.81 تريليون ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال.

وكشف التقرير أن حجم الأصول تخطى بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال.

وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022.