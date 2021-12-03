بعد أزمة طلاقها.. شيرين تخرج عن صمتها: أنا حرة ولست مستعبدة

تتولى فصول أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك بعد انتشار أخبار عن انفصالهما النهائي.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أول من نشر قبل أيام خبر طلاق شيرين عبد الوهاب، مؤكدةً وقوع الأمر بشكل نهائي وأن شيرين لن تعود من جديد إلى حسام حبيب.

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وبعد الجدل الذي أحدثه الأمر، عادت نضال الأحمدية لتفجر مفاجأة كبيرة، بعد إعلانها إجراء مقابلة هاتفية مع شيرين عبد الوهاب تتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى.

ونشرت الإعلامية الجزء الأول من التسجيل الصوتي لشيرين، والذي تحدثت فيه عن لبنان وحبها الكبير له، قائلةً إن هذا البلد هو "مثل العروسة في قلب كل من يعرفه". ويبدو أن حب شيرين الكبير للبنان كان يدفعها للحديث باللهجة اللبنانية خلال المقابلة.

وعند التطرق إلى حسام حبيب في التسجيل، قالت شيرين إنه يغار عليها "من أي شخص كان".

وحينما سألتها نضال الأحمدية "إنتي دلوقتي فري؟"، أجابتها شيرين بأنها بالفعل حرة في الوقت الحالي، مضيفةً أنها "تكبر ولا تصغر، وتقوى ولا تضعف". كما تابعت قائلة: "أنا ببني شيرين جديدة.. شيرين اللي مش مستعبدة".

واعترفت شيرين أنها تتحدث مع "صديقتها" نضال الأحمدية بشكل أعمق من حديثها مع طبيبها النفسي. وكشفت شيرين عن ذهابها إلى الطبيب النفسي، "الذي صار مهماً كباقي التخصصات الطبية. ومن يرى أنه لا يحتاج إلى طبيب نفسي، فهو شخص جاهل"، بحسب تعبير شيرين.

كما أشارت إلى أنها، ورغم جروحها، تحاول أن تمنح الجميع طاقة إيجابية. كما شددت على أي أمور لن تعطّلها مرة أخرى عن عملها.

ولم تتعمق شيرين في الجزء الأول من اللقاء بالحديث عن تفاصيل وضعها مع حسام حبيب، وقد تكشف المزيد عن الموضوع بالجزء الثاني.

إلا أنه بالتزامن مع نشر الجزء الأول من المقابلة، سُربت أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب يقال إنها ستكون ضمن ألبومها الجديد، تحمل اسم "سبنا القماص"، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره إسقاطاً على حياتها الشخصية، وتأكيداً لانفصالها عن زوجها.