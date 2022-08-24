.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شيرين لحسام حبيب: الأسد بتاكله مراته والأخير يضحك

  • الخط
حسام حبيب وشيرين (أرشيفية)

شيرين لحسام حبيب: الأسد بتاكله مراته والأخير يضحك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت الأيام الأخيرة تبادل تصريحات نارية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.

وفي آخر محطات الخلاف، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحبيب وهو يرد على تصريح طليقته التي قالت "الأسد مراته بتاكله"، فما كان من حبيب الذي يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي إلا أن استقبل الأمر بضحك شديد.

جاء رد شيرين بعدما قال حسام "الأسد لما يغيب الغابة بتسيب"، في إشارة منه إلى ما وصلت إليه الأمور مع شيرين بعد الانفصال.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد شهدت العلاقة بين الثنائي بعد الطلاق الذي وقع منذ أشهر محطات خلاف كثيرة بعضها انتهى بالمحاكم.

@frouty_naser #إجابة #video #اخبار #مهرجانات #اكتشفي_جمالك #liveforthechallenge #sports #humor #دويتو #duet #funny #fypシ #حالات_واتس #foryoupage #foryou #الفليكساوية #ترند #برامج #standwithkashmir #stitch ♬ الصوت الأصلي - aywa_ana_frouty

طبيب نفسي ووزن زائد

أما فنياً، فقد أحيت شيرين حفل ختام مهرجان قرطاج مؤخرا، ولاقى الحفل نجاحاً كبيراً حيث قدّمت مجموعة من أبرز أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور.

يذكر أنه وبعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب وتبادل الاتهامات بينهما ظهرت شيرين بوزن زائد خلال حفل أحيته مؤخرا بإحدى الجامعات الخاصة، كما أطلّت برفقة أصدقائها في الساحل الشمالي بعدما استعانت بطبيب نفسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات
اكتشف المزيد