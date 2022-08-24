شيرين لحسام حبيب: الأسد بتاكله مراته والأخير يضحك

شهدت الأيام الأخيرة تبادل تصريحات نارية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.

وفي آخر محطات الخلاف، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحبيب وهو يرد على تصريح طليقته التي قالت "الأسد مراته بتاكله"، فما كان من حبيب الذي يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي إلا أن استقبل الأمر بضحك شديد.

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جاء رد شيرين بعدما قال حسام "الأسد لما يغيب الغابة بتسيب"، في إشارة منه إلى ما وصلت إليه الأمور مع شيرين بعد الانفصال.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد شهدت العلاقة بين الثنائي بعد الطلاق الذي وقع منذ أشهر محطات خلاف كثيرة بعضها انتهى بالمحاكم.

طبيب نفسي ووزن زائد

أما فنياً، فقد أحيت شيرين حفل ختام مهرجان قرطاج مؤخرا، ولاقى الحفل نجاحاً كبيراً حيث قدّمت مجموعة من أبرز أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور.

يذكر أنه وبعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب وتبادل الاتهامات بينهما ظهرت شيرين بوزن زائد خلال حفل أحيته مؤخرا بإحدى الجامعات الخاصة، كما أطلّت برفقة أصدقائها في الساحل الشمالي بعدما استعانت بطبيب نفسي.