امرأة خلف "حبوب الفنتانيل".. جديد وفاة حفيد روبرت دي نيرو

بعدما وجد حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو جثة هامدة على كرسيه في حادثة شغلت الرأي العام العالمي، أعلنت السلطات الأميركية اعتقال امرأة لها علاقة بوفاة الشاب صاحب الـ19 عاماً بسبب تناوله حبوب الفنتانيل.

وقال مصدر أمني لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن امرأة تدعى صوفيا ماركس، احتُجزت بتهمة بيع مخدرات لقاصر.

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كما أوضح المصدر أن السيدة لم توجه إليها تهمة القتل بعد، لكنه قال أيضا إن هذا "سبب محتمل للاعتقال" مؤكدا في السياق أن التحقيق جار.

وتوفي لياندرو دي نيرو رودريغيز، عن 19 عاما، وفقا لإعلان من والدته درينا على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد إعلانها عن وفاة ابنها، قالت درينا دي نيرو لاحقا في قسم التعليقات في منشورها على المنصات الاجتماعية "باع شخص ما له حبوبا مغطاة بالفنتانيل، لذلك رحل ابني إلى الأبد ".

والفنتانيل، مادة أفيونية اصطناعية، سريعة المفعول، وهي أقوى من الهيروين بمقدار 50 مرة وبـ100 مرة أكثر من المورفين. وهو منتشر بكثافة في سوق المخدرات الأميركية منذ سنوات، وتسبّبَ في وفاة نحو 70 ألف شخص بفعل جرعات زائدة منه عام 2022 وهو رقم قياسي.

وأحدث الخبر حالة من الصدمة في أميركا فيما نعته والدته بكلمات مؤثرة، فيما ذكر موقع TMZ أن ليوناردو دي نيرو، توفي في شقته بنيويورك.

وكان ليوناردو دي نيرو قد شارك في أعمال عديدة، منها A Star Is Born عام 2018، حيث لعب دور "ليو ستون" وظهرت درينا أيضًا في دور أمه وزوجة صديق البطل.