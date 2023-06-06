محمد آشي أول مصمم خليجي يستضيفه اتحاد الكوتور الباريسي

أعلن المصمم السعودي محمد آشي، أمس الاثنين، عن انضمامه إلى الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية، ليُصبح أول مصمم أزياء خليجي يحل ضيفاً على هذه القائمة المرموقة. وهو سيُقدّم أول عروضه ضمن الروزنامة الرسميّة لأسبوع الموضة في باريس يوم 6 يوليو المقبل.

وقد كشف المصمم في تدوينة له على صفحته في موقع إنستغرام عن سعادته وفخره في هذا المجال عندما قال: "إن هذا التطور أهم ما حصل في مسيرتي، سأحترم ذلك تحيّة مني لذكرى مصممي الأزياء العظماء الذين جاؤوا قبلي والذين أنضم إليهم الآن في السعي وراء هذا التقليد الكبير من التميّز في الإبداع والتجربة.. هذا الاعتراف يجلب لي أعظم المشاعر، إنه يُتيح لي الفرصة لأشارككم من أنا". وهو توجه بالشكر إلى فريق عمله، ورئيسة تحرير مجلة فوغ بنسختها الإيطاليّة الراحلة فرانكا سوزاني التي دعمته في بداياته، كما شكر كل النساء الاستثنائيات اللواتي وثقن به مراراً وتكراراً في أكثر اللحظات احتفاليّة في حياتهن، وشكر اتحاد الخياطة الراقية في باريس على دعوته للانضمام إلى قائمته.

مادة اعلانية

وقد صنع المصمم محمد آشي مكانة خاصة له على ساحة الأزياء العالميّة من خلال العروض التي قدّمها على هامش أسابيع الموضة العالميّة وارتداء المشاهير لأزيائه في مناسباتهن وعلى السجادة الحمراء للمهرجانات العالميّة.

ولد آشي في العام 1980، درس تصميم الأزياء، وتدرّج على يد المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب قبل أن يتخذ من بيروت مقراً لعلامته التي أسسها عام 2006 تحت اسم Ashi Studio. وقد انتقل بعد ذلك للانطلاق من باريس في العام 2018، حيث يحرص على تقديم مجموعات جديدة له في كل موسم.

ارتدت العديد من الأميرات والنجمات من تصاميم آشي على مر السنين، نذكر منهن: الملكة الأردنية رانيا، بيونسيه، لايدي غاغا، كاردي بي، ساره جيسيكا باركر، سونام كابور، ديبيكا بادكون، وآيشوارايا راي. وهو وقّع مؤخراً إطلالة الأميرة إيمان في زفاف شقيقها الحسين ولي عهد الأردن.









الأميرة إيمان ارتدت من تصميم آشي في زفاف شقيقها ولي عهد الأردن الملكة رانيا بإطلالة من توقيع آشي بيونسيه وديبيكا بادكون بالإطلالة نفسها من آشي ستوديو النجمة الهندية آيشواريا راي بإطلالة من آشي ستوديو خلال مهرجان كان 2019 الممثلة الهنديّة سونام كابور بإطلالة من توقيع آشي ستوديو