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أحمدي نجاد يقاطع الانتخابات.. "تم تحديد الفائز بشكل مسبق"

Former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad (L) speaks, as he is accompanied by former Iranian Vice President Hamid Baghaei, after registering at the Interior Ministry's election headquarters as candidates begin to sign up for the upcoming presidential elections in Tehran on April 12, 2017. Ahmadinejad had previously said he would not stand after being advised not to by supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, saying he would instead support his former deputy Hamid Baghaie who also registered on Wednesday.
الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد (أرشيفية)
الانتخابات الإيرانية

أحمدي نجاد يقاطع الانتخابات.. "تم تحديد الفائز بشكل مسبق"

الرئيس الإيراني السابق: إيران دولة غنية.. لكن تم صرف مواردها على السياسة الخارجية

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أنه لن يقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها إيران اليوم "لأن نتيجتها واضحة".

وأكد أحمدي نجاد أن مجلس صيانة الدستور، الذي استبعد ترشيحه لهذه الانتخابات "لم يفسر" منعه من الترشح، مضيفاً: "تم تحديد الفائز بشكل مسبق" في إشارة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

كما قال أحمدي نجاد إن "إيران دولة غنية.. وقد تم صرف مواردها على السياسة الخارجية"، مما يفسر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الإيرانيون.

وبدأت إيران اليوم الجمعة التصويت في انتخابات رئاسية تميل لصالح رئيسي، وهو سياسي متشدد يدعمه المرشد آية الله علي خامنئي، وذلك وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات.

من الانتخابات اليوم في إيران
من الانتخابات اليوم في إيران

من جهته، يخوض رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي الانتخابات كمرشح معتدل، لكنه لم يحظَ بنفس الدعم الذي حصل عليه الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي يحول تحديد مدة ولاية الرئيس دون سعيه للترشح للمنصب مرة أخرى.

في حالة انتخابه، سيكون رئيسي أول رئيس إيراني في الخدمة يخضع لعقوبات من حكومة الولايات المتحدة حتى قبل توليه منصبه بسبب تورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988 وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها القضاء الإيراني.

رئيسي يدلي بصوته اليوم في الانتخابات
رئيسي يدلي بصوته اليوم في الانتخابات

كما أنه من شأنه أن يُمَكِن المتشددين من السيطرة على الحكومة الإيرانية مع استمرار المفاوضات في فيينا بشأن محاولة إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

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افتتحت صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحاً وشهدت عزوفاً واسع النطاق بعد أن منعت لجنة مئات المرشحين، بمن فيهم الإصلاحيون والمتحالفون مع روحاني، من خوض الانتخابات.

وأدلى خامنئي بصوته في طهران حيث حث المواطنين على المشاركة. وقال خامنئي "من خلال مشاركة الشعب ستكسب الدولة والنظام الإسلامي الحاكم نقاطاً مهمة على الساحة الدولية، ولكن المستفيدون أولاً هم الناس أنفسهم.. تقدموا اختاروا وصوتوا".

ولكن بحلول منتصف النهار، بدا الإقبال أقل بكثير من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة في عام 2017. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات ضيقة لأماكن الاقتراع، والتي بدا أن العديد منها لا يضم سوى عدد قليل من الناخبين في الساعات الأولى من الانتخابات.

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