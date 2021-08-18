.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وثيقة صحية إيرانية تؤكد "الفشل التام" لبرنامج التطعيم

  • الخط
A medical personnel member fills a syringe with a coronavirus disease (COVID-19) vaccine as cases spike, in a vaccination center in Tehran, Iran August 9, 2021. Picture taken August 9, 2021. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من حملة التطعيم ضد كورونا في طهران
لقاح كورونا

وثيقة صحية إيرانية تؤكد "الفشل التام" لبرنامج التطعيم

الوثيقة التي حصل عليها موقع "إيران إنترناشيونال" تؤكد أن عدد الوفيات بين من تم تطعيمهم في إيران "أعلى بعشرات المرات من المعدلات العالمية"

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشارت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة الإيرانية إلى ما سمّته "الفشل التام" لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، حسب ما نقله اليوم الأربعاء موقع "إيران إنترناشيونال" الذي تمكن من الاطلاع على الوثيقة.

وأضاف الموقع أن إحصائيات الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في الوثيقة تظهر أن عدد الوفيات بين من تم تطعيمهم في إيران "أعلى بعشرات المرات من المعدلات العالمية".

مركز تطعيم في طهران
مركز تطعيم في طهران

وسجلت إيران رسمياً في المجمل أكثر من 98 ألف وفاة و4.6 مليون إصابة بكورونا، علماً أن مسؤولين في القطاع الصحي يؤكدون أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

وتواجه البلاد نسقاً تصاعدياً بالإصابات والوفيات منذ أواخر يونيو، في ما يصنّفه المسؤولون بـ"موجة خامسة" من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، وتعود لمتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وتأمل السلطات في تسريع حملة التطعيم الوطنية التي بدأت في فبراير، وتمضي دون السرعة المطلوبة في بلاد يناهز تعداد سكانها 83 مليون نسمة.

وأجبرت الزيادة في حالات الإصابة والوفيات المؤسسة الحاكمة على السماح باستيراد اللقاحات التي تصنعها الشركات الأميركية والبريطانية والتي حظرها المرشد علي خامنئي في يناير.

واتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي داخل إيران وخارجها الحكومة بالتباطؤ في تطعيم الناس إذ لم يتم تطعيم سوى نحو 4% من السكان.

إيرانيون اضطروا للذهاب إلى أرمينيا لتلقي لقاح كورونا
إيرانيون اضطروا للذهاب إلى أرمينيا لتلقي لقاح كورونا
متى يصبح كورونا مرضا موسميا؟ خبير روسي يجيب.. فيروس كورونا فيروس كورونا متى يصبح كورونا مرضا موسميا؟ خبير روسي يجيب..

ووفق أرقام وزارة الصحة، تلقى أكثر من 15.4 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى 4.3 مليون فقط الجرعتين الضروريتين.

ومنذ بدء الجائحة، لم تفرض السلطات إغلاقاً شاملاً على غرار ما قامت به دول عديدة حول العالم، واكتفت بإجراءات موضعية مؤقتة وقيود على التنقل، عازيةً ذلك للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
قبل أن تذهب
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
اكتشف المزيد