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Germany and Iran
(تعبيرية)
احتجاجات إيران

ألمانيا تدين عنف إيران مع المحتجين وتنظر في اتخاذ إجراءات

متحدث باسم الحكومة الألمانية رحب بالعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران

 العربية.نت
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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تدين "بأشد العبارات" الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الإيرانية على المحتجين وقمع الدولة للصحافيين.

وأضاف المتحدث أن ألمانيا ترحب بالعقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، وقال إن برلين تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، دون توضيح مواعيد لها.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في الحجز لدى شرطة الأخلاق في الشهر الماضي، مما أثار أحد أجرأ التحديات للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.

هذا وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.

وأضافت بيربوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)، الأحد: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وسندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب".

من تظاهرة في برلين تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
من تظاهرة في برلين تضامناً مع المحتجين الإيرانيين
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في سياق آخر، أعلنت الحكومة النيوزيلاندية اليوم تعليق حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، قائلةً إن المناهج الثنائية "لم تعد قابلة للاستمرار" مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت ماهوتا "إن العنف ضد النساء والفتيات أو أي أفراد آخرين في المجتمع الإيراني لمنع ممارستهم لحقوق الإنسان العالمية أمر غير مقبول ولا بد وأن ينتهي. من الواضح أن هذا وقت صعب بالنسبة لشعب إيران".

وبدأت نيوزيلاندا وإيران الحوار في عام 2018 بهدف معلن وهو تعزيز قضايا حقوق الإنسان. وعُقدت أول جولة من المحادثات في عام 2021 وكان من المقرر عقد الجولة التالية في وقت لاحق في عام 2022.

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