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Iran's flag is pictured at the Milak border crossing between Iran and Afghanistan, Sistan and Baluchestan Province, Iran September 8, 2021. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
من منطقة سيستان بلوشستان في إيران (أرشيفية)
إيران و رئيسي

مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران

الهجوم وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.. وقد صدر أمر قضائي بملاحقة مرتكبيه

العربية.نت
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد، إن أربعة عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم "إرهابي" في مدينة زاهدان بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.

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وأضافت أن أمراً قضائياً صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.

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وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. وهذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد ويمثل ممراً رئيسياً لتجارة المخدرات.

وجاء في تقرير تسنيم أن "مهاجمين قاموا اليوم بنصب كمين لسيارة للشرطة.. وأطلقوا النار عليها".

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وما هي دوافعها.

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