إيران و رئيسي
مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران
الهجوم وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.. وقد صدر أمر قضائي بملاحقة مرتكبيه
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد، إن أربعة عناصر على الأقل من دورية لشرطة الطرق قتلوا في هجوم "إرهابي" في مدينة زاهدان بالمنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد.
وأضافت أن أمراً قضائياً صدر بملاحقة مرتكبي الهجوم.
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وزاهدان هي عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم لكل من باكستان وأفغانستان. وهذا الإقليم من أفقر أقاليم البلاد ويمثل ممراً رئيسياً لتجارة المخدرات.
وجاء في تقرير تسنيم أن "مهاجمين قاموا اليوم بنصب كمين لسيارة للشرطة.. وأطلقوا النار عليها".
ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم وما هي دوافعها.
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