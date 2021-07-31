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مشغل غير قانوني لتعدين البيتكوين.. داخل مقر شرطة بولندا

Man mining for bitcoin stock photo
تعدين البيتكوين (تعبيرية)
بيتكوين

مشغل غير قانوني لتعدين البيتكوين.. داخل مقر شرطة بولندا

موظف حكومي حوّل طاقة كهربائية لتعدين البتكوين في مقر الشرطة الرئيسي في وارسو

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وارسو – فرانس برس

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كشفت الشرطة البولندية عن تفكيك "مشغّل" غير قانوني لتعدين البتكوين داخل مقرها الرئيسي في وارسو.

وقال الناطق باسم الشرطة البولندية ماريوش تساركا لقناة "تي. في. إن. 24" إن "موظفاً حكومياً، وليس عنصراً من الشرطة، حوّل طاقة كهربائية لتعدين البتكوين، وذلك في مقرّ الشرطة ذاته للأسف الشديد".

مقر الشرطة البولندية في وارسو
مقر الشرطة البولندية في وارسو

وأضاف: "اكتشفنا الأمر بسرعة نسبية"، من دون تحديد المدّة المستغرقة لذلك.

وأكد تساركا أن مشغّل البتكوين هذا لم يكن قادراً على الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة.

وبحسب "تي. في. إن. 24"، صُرف الموظّف من عمله وأحيلت القضية إلى النيابة العامة. ويُتوقع صرف شخص آخر عما قريب.

عناصر من الشرطة البولندية في وارسو (أرشيفية)
عناصر من الشرطة البولندية في وارسو (أرشيفية)
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وتعمل العملات المشفّرة مثل البتكوين بواسطة نظام غير مركزي مع سلسلة من الحواسيب المستقلة التي توافق على الصفقات حول العالم.

ويستخدم مشغّلو البتكوين معالجات قوية لإنجاز معادلات معقدة تثبت مشاركتهم وتوفّر لهم تلقائياً البتكوين، وهو نشاط يستهلك كمّا كبيراً من الطاقة ويبرّر محاولة الربط غير القانونية بالشبكة العامة.

وبحسب مؤشر كامبريج المعني باستهلاك البتكوين للكهرباء "سي. بي. أي. سي. آي"، تستهلك مشاغل البتكوين حوالي 114 تيراواط في الساعة على أساس سنوي، أي 0.5% من الإنتاج العالمي للطاقة أو أكثر بقليل من استهلاك هولندا.

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