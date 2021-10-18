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في الصين.. سوء سلوك الأبناء سيجلب العقاب للآباء

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Women and a kid wearing face masks are seen on a street, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Beijing, China July 13, 2020. REUTERS/Tingshu Wang
صينيون مع أبنائهم في بكين (تعبيرية)

في الصين.. سوء سلوك الأبناء سيجلب العقاب للآباء

مسودة قانون يدرسها البرلمان تنص على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لحضور برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المدعون أن أبناءهم اتبعوا سلوكاً بالغ السوء

بكين – رويترز

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يدرس البرلمان الصيني تشريعاً لمعاقبة الآباء في حال اتباع أبنائهم "سلوكاً بالغ السوء" أو ارتكابهم جريمة.

وتنص مسودة "قانون تعزيز التربية الأسرية" على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لحضور برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المدعون أن أبناءهم اتبعوا سلوكاً بالغ السوء أو إجرامياً.

وقال زانغ تيوي، المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصيني: "هناك العديد من الأسباب التي تجعل المراهقين يسيئون التصرف، على رأسها الافتقار إلى التربية الأسرية أو الحصول على قدر غير كاف منها".

أطفال يلهون في حديقة في شانغهاي
أطفال يلهون في حديقة في شانغهاي

كما تحث مسودة القانون، التي ستراجعها اللجنة الدائمة للبرلمان هذا الأسبوع، الآباء على تحديد أوقات يخلد فيها أبناؤهم للراحة، بالإضافة لتعيين أوقات محددة يلهون فيها ويمارسون الرياضة.

واتبعت بكين نهجاً أكثر حزماً هذا العام حيال السلوكيات الاجتماعية، من معالجة إدمان الصغار على الألعاب الإلكترونية إلى تضييق الخناق على الانجذاب "الأعمى" لمشاهير الإنترنت.

وحددت وزارة التعليم الصينية في الأشهر القليلة الماضية ساعات لعب محدودة للقصر، مما يسمح لهم بممارسة الألعاب الإلكترونية لساعة واحدة في أيام الجمعة والسبت والأحد فقط.

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كما خففت من الواجبات المنزلية وحظرت الدروس الخصوصية للمواد الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات، خوفاً من العبء الأكاديمي الثقيل على الأطفال.

وفي الوقت نفسه، تحث الصين شبابها على أن يكونوا أقل "أنوثة" وأكثر "رجولة".

وفي مقترحها "لمنع إضفاء خصائص أنثوية على المراهقين الذكور" الصادر في ديسمبر الماضي، حثت وزارة التعليم المدارس على الترويج لرياضات مثل كرة القدم.

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