بعد 140 ساعة تحت الأنقاض.. رضيع "يبصر النور" ويحي الآمال

نجحت فرق إغاثة تركية في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 7 aylık bebek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 140 saat sonra kurtarıldı https://t.co/56TTRI993N pic.twitter.com/J16KZycp02 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي.

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وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.