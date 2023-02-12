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الرضيع حمزة الذي تم إنقاذه من تحت الأنقاض
زلزال تركيا

بعد 140 ساعة تحت الأنقاض.. رضيع "يبصر النور" ويحي الآمال

إنقاذ الرضيع حمزة ذو الـ7 أشهر من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي في جنوب تركيا

العربية.نت
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نجحت فرق إغاثة تركية في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي.

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وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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