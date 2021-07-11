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بعد دقها ناقوس الخطر.. إسرائيل تتيح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

An Israeli girl receives a dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine from the Magen David Adom during a campaign by the Tel Aviv-Yafo Municipality to encourage the vaccination of teenagers, on July 5, 2021, in Tel Aviv. Israel is now urging more 12- to 15-year-olds to be vaccinated, citing new outbreaks attributed to the more infectious Delta variant.
من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
لقاح كورونا

بعد دقها ناقوس الخطر.. إسرائيل تتيح جرعة ثالثة من لقاح فايزر

بعد دقها ناقوس الخطر حول إصابة المطعمين بلقاح فايزر بالمتحور دلتا من فيروس كورونا.. إسرائيل تبدأ بإتاحة جرعات تنشيطية من اللقاح للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

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لندن – رويترز

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أعلنت إسرائيل اليوم الأحد أنها ستبدأ إتاحة جرعات تنشيطية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لكنها ما زالت تدرس ما إذا كانت الجرعات الثالثة ضرورية لعامة الناس.

وأدت سرعة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا إلى زيادة معدلات التطعيم من جديد في إسرائيل مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من عدد بسيط في خانة الآحاد إلى حوالي 450 إصابة يومياً.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل

ويوم الخميس الماضي قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح إلى إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي، إنهما ستطلبان من السلطات الأميركية والأوروبية في غضون أسابيع اعتماد الجرعات التنشيطية.

واستندت الشركتان في ذلك إلى زيادة خطر العدوى بعد ستة شهور.

ولم تكشف الشركتان عن البيانات التي تثبت هذا الخطر مما أدى إلى انتقادات لهما من بعض العلماء والمسؤولين. لكنهما قالتا إن هذه البيانات ستعلن على الملأ قريباً.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
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وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "على أي حال سنعطي جرعة ثالثة اعتباراً من الآن لمن يعانون من نقص المناعة.. وهؤلاء على سبيل المثال من أجريت لهم عمليات زرع أعضاء أو يعانون من حالة طبية تتسبب في هبوط المناعة".

وتوضح بيانات وزارة الصحة أن 46 مريضاً يعالجون حالياً في المستشفيات في إسرائيل من حالات حادة من الإصابة بفيروس كورونا، ونصفهم كان قد تلقى لقاح كورونا بجرعتيه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت اليوم الأحد إنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس المقبل. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل هذه الشحنة في سبتمبر المقبل.

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