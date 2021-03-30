الجزائر.. إحباط مخطط لتفجير مركبتين وسط الحراك

أحبط الجيش الجزائري مخططا إرهابيا، لتفجير مركبتين وسط الحراك في ولايتي تيزي وزو وبجاية شرق الجزائر.

وأكد بيان النيابة العامة لمحكمة عزازقة في تيزي وزو أنه تم توقيف 5 أشخاص متهمين بهذا المخطط، وإيداع أحدهم الحبس الاحتياطي ووضع الأربعة الآخرون تحت الرقابة القضائية.

وبحسب البيان، ينحدر الأشخاص الخمسة الذين خططوا للعمليات الإرهابية من ولايتي البويرة وتيري وزو.

كما تم حجز أسلحة حربية ومتفجرات وأجهزة إلكترونية ومركبتين مع المتهمين. والأسلحة المحجوزة هي بندقية "مضخية" من نوع "سكوربيون" ورشاش كلاشينكوف ومسدس وذخيرة.