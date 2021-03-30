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الجزائر.. إحباط مخطط لتفجير مركبتين وسط الحراك

Algerian soldiers take positions during an operation against extremist militants, in the Ain Defla mountains, west of the capital Algiers, Algeria January 26, 2021. (Reuters/Abdelaziz Boumzar)
الجيش الجزائري (أرشيفية)
الجزائر

الجزائر.. إحباط مخطط لتفجير مركبتين وسط الحراك

تم توقيف 5 أشخاص متهمين بهذا المخطط وضبط أسلحة حربية ومتفجرات وأجهزة إلكترونية ومركبتين

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دبي – العربية.نت

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أحبط الجيش الجزائري مخططا إرهابيا، لتفجير مركبتين وسط الحراك في ولايتي تيزي وزو وبجاية شرق الجزائر.

من الحراك في تيزي وزو (أرشيفية)
من الحراك في تيزي وزو (أرشيفية)

وأكد بيان النيابة العامة لمحكمة عزازقة في تيزي وزو أنه تم توقيف 5 أشخاص متهمين بهذا المخطط، وإيداع أحدهم الحبس الاحتياطي ووضع الأربعة الآخرون تحت الرقابة القضائية.

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وبحسب البيان، ينحدر الأشخاص الخمسة الذين خططوا للعمليات الإرهابية من ولايتي البويرة وتيري وزو.

كما تم حجز أسلحة حربية ومتفجرات وأجهزة إلكترونية ومركبتين مع المتهمين. والأسلحة المحجوزة هي بندقية "مضخية" من نوع "سكوربيون" ورشاش كلاشينكوف ومسدس وذخيرة.

من الحراك في بجاية (أرشيفية)
من الحراك في بجاية (أرشيفية)
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