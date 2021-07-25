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تونس.. محتجون غاضبون يقتحمون مقرات حركة النهضة

راشد الغنوشي

تونس.. محتجون غاضبون يقتحمون مقرات حركة النهضة

يحمّل الكثير من التونسيين النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ دخولها إلى السلطة عام 2011

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العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

اقتحم محتجون، اليوم الأحد، مقرات حركة النهضة التونسية في توزر والقيروان وسوسة.

وفي التفاصيل، تجمّع محتجون اليوم، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام.

وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم" وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما أقام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.

محاصرة مقر النهضة في سوسة
  • محاصرة مقر النهضة في سوسة
  • محاصرة مقر النهضة في سوسة
  • محاصرة مقر النهضة في سوسة
3 صور
محاصرة مقر النهضة في سوسة
محاصرة مقر النهضة في سوسة
محاصرة مقر النهضة في سوسة
محاصرة مقر النهضة في سوسة
محاصرة مقر النهضة في سوسة
محاصرة مقر النهضة في سوسة

في مشهد آخر يعكس زيادة الغضب والاحتقان تجاه حركة لنهضة، اقتحم محتجون في محافظة توزر جنوب البلاد، مقر حركة النهضة وقاموا بإحراقه وإتلاف محتوياته.

إحراق مقر النهضة في توزر
  • إحراق مقر النهضة في توزر
  • إحراق مقر النهضة في توزر
  • إحراق مقر النهضة في توزر
3 صور
إحراق مقر النهضة في توزر
إحراق مقر النهضة في توزر
إحراق مقر النهضة في توزر
إحراق مقر النهضة في توزر
إحراق مقر النهضة في توزر
إحراق مقر النهضة في توزر

وفي محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قام محتجون غاضبون بإسقاط لافتة حركة النهضة وإضرام النار فيها، وكتبوا مكان اللافتة "تسقط حركة النهضة" و"تونس حرة حرة".

تونس.. السلطات تغلق مداخل العاصمة وتنشر الشرطة لمنع مظاهرات ضدها المغرب العربي راشد الغنوشي تونس.. السلطات تغلق مداخل العاصمة وتنشر الشرطة لمنع مظاهرات ضدها

ويحمّل الكثير من التونسيين النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، ويرون أن الحل لإنقاذ البلاد يتمثل في خروجها من الحكم.

وخرجت اليوم احتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة وتشكيل حكومة جديدة، في الذكرى 64 لعيد الجمهورية.

وفي العاصمة، أغلقت السلطات كافة الطرقات والمنافذ المؤدية لمقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة والشوارع الرئيسية القريبة منه، لتعطيل وصول المتظاهرين.

إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
  • إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
  • إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
  • إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
  • إسقاط لافتة النهضة سيدي بوزيد
4 صور
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة في سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة سيدي بوزيد
إسقاط لافتة النهضة سيدي بوزيد
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