.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

استطلاع رأي.. سعيّد يتصدر نسب الثقة والغنوشي في القاع

  • الخط
الغنوشي قيس سعيد
راشد الغنوشي وقيس سعيد
تونس

استطلاع رأي.. سعيّد يتصدر نسب الثقة والغنوشي في القاع

ارتفاع نسبة الثقة برئيس الجمهورية إلى 77%.. بينما لا يثق 90% من التونسيين بزعيم حركة النهضة

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

جدّد التونسيون ثقتهم في الرئيس قيس سعيد، بعد 3 أشهر من القرارات الاستثنائية التي اتخذها والتي رفعت من شعبيته وارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل بالمستقبل في تونس، بينما حافظ خصمه السياسي راشد الغنوشي على لقب أكثر شخصية لا يثق فيها التونسيون.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي خاص بشهر أكتوبر أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات سبر الآراء، بالتعاون مع صحيفة "المغرب" اليومية، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة.

استطلاع الرأي
استطلاع الرأي

وفي التفاصيل، ارتفعت نسبة الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى 77%، محرزاً بذلك تقدماً بـ4 نقاط مقارنةً بشهر سبتمبر الماضي، تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي حازت على ثقة 51% من المستجوبين، يليها القياديين المستقيلين من "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو وعبد اللطيف المكي بنسبة 17%، فيما حصل النائب المستقل بالبرلمان المجمّد عضويته الصافي سعيد على نسبة 16%.

في المقابل، تصدّر زعيم "حركة النهضة" ورئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي قائمة الشخصيات السياسية التي لا يثق فيها التونسيون بشكل كلّي بنسبة 90% من المستجوبين، يليه رئيس حليفه حزب "قلب تونس" نبيل القروي بـ85%، ثم رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف بنسبة 81%، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بنسبة 80%.

المنصف المرزوقي
المنصف المرزوقي
واشنطن: نحترم المسار الديمقراطي في تونس بعد 25 يوليو المغرب العربي تونس واشنطن: نحترم المسار الديمقراطي في تونس بعد 25 يوليو

وبحسب نتائج الاستطلاع، ارتفعت درجات التفاؤل تجاه المستقبل لدى التونسيين بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والتي أيدها 91% من المشاركين في الاستجواب. حيث أكد 74% من التونسيين أنّهم واثقون من أن المستقبل سيكون أفضل وأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76% يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75% يؤيدون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه. وقد ارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المستجوبين المؤيدين لهذا القرار 84%، بينما عبّر 71% عن تفضيلهم للنظام الرئاسي.

مظاهرة تأيد لقرارات قيس سعيد في تونس مطلع اكتوبر
مظاهرة تأيد لقرارات قيس سعيد في تونس مطلع اكتوبر
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
علاقة بين السماعات والسرطان.. مفاهيم خاطئة أم حقائق مسكوت عنها؟ علاقة بين السماعات والسرطان.. مفاهيم خاطئة أم حقائق مسكوت عنها؟
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي تمثيل تحول لحقيقة.. مقتل مصورة وإصابة مخرج خلال تصوير فيلم أميركي
قبل أن تذهب
بيلاروسيا ترد على العقوبات الأوروبية بسلاح اللاجئين
بيلاروسيا ترد على العقوبات الأوروبية بسلاح اللاجئين
اكتشف المزيد