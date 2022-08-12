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تونس.. الجيش يشتبك مع إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

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Tunisian police run as they patrol a mountain in Kasserine October 23, 2014. The Chaambi, Saloum and Sammama mountains bordering with Algeria have become a refuge for militant groups over the past two years, turning Kasserine into a military barracks encircled by roadblocks to curb attacks. Picture taken October 23. To match story TUNISIA-ELECTION/ REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)
دورية للأمن التونسي في جبل السلوم في القصرين (أرشيفية)
إرهاب

تونس.. الجيش يشتبك مع إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر

الاشتباكات التي وقعت في جبل السلوم في محافظة القصرين أدت أيضاً لإصابة عسكريين اثنين بجروح غير بليغة

العربية.نت - منية غانمي

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية خلال مواجهات مسلحة في جبل السلّوم في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد بن زكري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن تشكيلة عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة عملياتية في جبل السلوم، تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين. وأصيب عسكريان اثنان بجروح غير بليغة خلال المهمة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري، وحالتهما مستقرة.

الجيش التونسي في جبل السلوم في القصرين (أرشيفية)
الجيش التونسي في جبل السلوم في القصرين (أرشيفية)
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وقوات الأمن والجيش التونسي في حالة استنفار قصوى على طول العام في المناطق الحدودية مع الجزائر، حيث تلاحق منذ سنوات مسلحين منضوين تحت لواء تنظيمي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش" يتحصنون بالجبال الغربية لتونس الرابطة بين محافظات الكاف والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد. ويجر الأمن التونسي غالباً عمليات تمشيط في هذه الجبال لتعقب الإرهابيين المتحصنين فيها.

وخلال السنوات الماضية كانت هذه الجبال مسرحاً لعمليات إرهابية دامية نفذتها الجماعات المسلحة ضد قوات الشرطة والجيش. وتعتبر حادثة مقتل 15 جندياً وجرح 20 آخرين خلال مواجهات مع إرهابيين بجبل الشعانبي بمحافظة القصرين في شهر رمضان عام 2014، هي الحادثة الإرهابية الأسوأ في تاريخ تونس، وجاءت بعد عام فقط من مقتل 8 جنود في كمين استهدف دورية للجيش بالمكان نفسه.

وفي حين تؤكد السلطات التونسية في كل مرة على أنها حققت نجاحات أمنية مهمة بالقضاء على أبرز قيادات هذه التنظيمات، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق على أمنها مع استمرار تحصن عناصر إرهابية بجبالها الغربية.

تشييع شرطي تونسي قتله إرهابيون في القصرين في 2015 (أرشيفية)
تشييع شرطي تونسي قتله إرهابيون في القصرين في 2015 (أرشيفية)
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