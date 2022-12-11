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Algerian soldiers take positions during an operation against Islamist militants, in the Ain Defla mountains, west of the capital Algiers, Algeria January 26, 2021. Picture taken January 26, 2021. REUTERS/Abdelaziz Boumzar
الجيش الجزائري (أرشيفية)
الجزائر

الجزائر: القضاء على 3 إرهابيين في عملية أمنية بمحيط العاصمة

تم توقيف إرهابي آخر خلال العملية الأمنية التي تمت في جبل قوراية في ولاية تيبازة

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، تمكن قوات الجيش من القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف إرهابي آخر، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بجبل قوراية بالقطاع العسكري لولاية "تيبازة" في الناحية العسكرية الأولى المجاورة للعاصمة الجزائر.

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ووفق بيان وزارة الدفاع، فإن هذه العملية العسكرية "النوعية" مكنت الجيش من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين، وأربعة مخازن ذخيرة، وثلاث نظارات ميدان، وهاتف نقال وأغراض أخرى.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أن "هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي تؤكد دوماً على عزم وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".

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