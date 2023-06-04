ماذا كان رد فعل صدام حسين بعد مقتل ولديه عدي وقصي؟

في الحلقة ما قبل الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أن الأميركيين عرضوا على صدام بواسطته الإفراج عنه مقابل مغادرته العراق واعتزال العمل السياسي ووقف القتال في الفلوجة. وينقل الدليمي عن صدام قوله إنه تم تخديره بعدما تم اعتقاله لأنه رفض الصعود إلى الطوافة. ويؤكد الدليمي أن صدام لم يكن مختبئا في حفرة كما أشيع، إنما في ملجأ محصن يحتمي فيه من القصف. الدليمي يتحدث أيضا عمن كان يزور صدام في السجن، مُشيرا إلى أنه كان يرفض لقاء أسرته في المعتقل ليبقى محافظا على رباطة جأشه. وفي الحلقة معلومات عمن وشى بـ عُدي وقصي صدام حسين وكيف تلقى والدهما خبر مقتلهما.