مهمة خاصة| فريق العربية يكشف أسرار أخطر بركان في العالم

تقام الصلوات كلما يزمجر أو يثور أويقذف الحمم، يعتبره سكان جزيرة صقلية الإيطالية الأم التي تحمي الجزيرة، وهم على علاقة وثيقة به رغم انه يقذفهم بكميات هائلة من الحمم التي تهدد حياتهم. يتعايش الأهالي معه ويستعينون به لمعرفة الشمال كما يقولون ويعتقدون. يتربع بركان إتنا على سفح مدينة كاتانيا، على ارتفاع أكثر من 3000 الف متر عن مستوى سطح البحر. فريق العربية تمكن من الاقتراب من فوهة إتنا كثيرا، لاكتشاف حقيقة أكبر بركان نشط في القارة الأوروبية، ولماذا يخشى الناس غضبه وما علاقة الأرواح بثورانه؟في طريق جبلية متعرجة وخطرة سرنا نحو قمة البركان على الأقدام، شكلت الحمم القديمة حصى صغيرة خفيفة جدا لكنها صلبة، كانت تتدحرج تحت أقدمنا، ماجعل خطر الانزلاق كبيرا.صوت البركان الذي لايهدأ، وكأنما الأرض تتنفس الصعداء من هذه الفوهة، لم يرعب نساء المدينة وهن يتجهن صوبه لممارسة اليوغا. بأرحية غريبة. فلدى بعض سكان الجزيرة اعتقادات آخرى حول البركان، فهذا الجبل الناري يمثل بالنسبة للبعض العائلة، والبعض الآخر يعتبرونه مقدسا ومصدرا للطاقة والحياة ولاغنى عنه.ينتشر حول البركان الكثير من المنازل المدمرة، وتنتشر معها قصص مأساوية يحكيها الناس وآخرى أسطورية يؤمنون بها عن كرامات البركان، حتى أمست حكايا تتناقلها الأجيال عبر العصور.