التبرع بالأعضاء البشرية يثير جدلا واسعا في مصر

التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة يثير جدلا كبيرا في مصر. صراع محتدم بين أطباء ومفكرين ورجال دين. في السنوات الماضية لجأ الراغبون في التبرع بأعضائهم إلى مصلحة الشهر العقاري لتحرير توكيلات يوثقون فيها رغبتهم بالتبرع، لكنهم واجهوا صعوبات كثيرة ومتاعب جمة في مدى أحقيّة الشخص في التصرف بجسده.وعلى الرغم من إقرار الحكومة المصرية قانونا يسمح بنقل وزراعة الأعضاء وتدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الموت في بطاقات الهوية، إلا أنه لا بد من تسليط الضوء على مدى توافق الرأي الديني مع التشريع القانوني في التبرع بالأعضاء، وهل هناك ثغرات قانونية يمكن استغلالها؟ وكيف يمكن تنظيم عملية التبرع بالأعضاء من دون أن يكون هناك استغلال أو تلاعب؟ ولماذا يعزف غالبية المصريين عن التبرع بأعضائهم؟ وهل ستقضي ثقافة التبرع والعطاء على مافيا تجارة الأعضاء البشرية في هذا البلد؟