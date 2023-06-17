طائفة المريدية .. المفتاح الذهبي في السنغال

المريدية أو الطريقة المريدية هي توجه صوفي، وتعتبر المريدية من أقوى الجماعات الدينية في السنغال وبعض الدول الأفريقية. أسسها الشيخ أحمد بمب المتوفي في العام 1926. لشيخ الطريقة سلطة معنوية في السنغال حيث يقصده الراغبون في المشاركة بالانتخابات الرئاسية وهو تقليد طبقه غالبية السياسيين في البلاد. تعتبر مدينة طوبى عاصمة الطريقة المريدية ومركزها الروحي، حيث ينهمك الدراويش في العمل بتفانٍ، والزي غير المألوف، يعكس تمسك الدراويش بالهوية التي تمجد العمل وترفعه إلى درجة العبادة.الكثير من المنتجات والشركات السنغالية، تحمل أسماء تجارية ترتبط بشخصيات وأماكن ومناسبات مقدسة لدى الزاوية المريدية في السنغال، التي تعتبر إحدى أكبر الجماعات الاقتصادية المحلية في غرب أفريقيا، وتنشط في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والطباعة والعقار والنقل والبنوك وغيرها. حيث تعتبر المريدية من أكثر الطرق الدينية تأثيرا في عالم السياسة والمال في السنغال.