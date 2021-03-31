الأمير محمد بن سلمان يصطحب الكاظمي في جولة بالدرعية

اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بحي ‫الطريف التاريخي بالدرعية.

ويقوم الكاظمي اليوم بزيارة إلى السعودية عقد خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقبل وصوله للسعودية، كان الكاظمي قد قال عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.