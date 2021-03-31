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الأمير محمد بن سلمان يصطحب الكاظمي في جولة بالدرعية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بحي الطريف في الدرعية في 31 مارس 2021
من جولة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي في الدرعية
العراق والكاظمي

الأمير محمد بن سلمان يصطحب الكاظمي في جولة بالدرعية

يقوم رئيس الوزراء العراقي بزيارة إلى السعودية عقد خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة

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دبي – العربية.نت

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اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولة بحي ‫الطريف التاريخي بالدرعية.

من جولة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي في الدرعية
من جولة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي في الدرعية

ويقوم الكاظمي اليوم بزيارة إلى السعودية عقد خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والكاظمي
جانب من لقاء الأمير محمد بن سلمان والكاظمي
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وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقبل وصوله للسعودية، كان الكاظمي قد قال عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

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