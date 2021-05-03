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الإمارات: هجمات الحوثي على السعودية تعكس تحديه للمجتمع الدولي

وزارة الخارجية الإماراتية الإمارات
شعار وزارة الخارجية الإماراتية
اليمن والحوثي

الإمارات: هجمات الحوثي على السعودية تعكس تحديه للمجتمع الدولي

وزارة الخارجية الإماراتية حثت المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة"

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دبي – العربية.نت

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أعربت الإمارات اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، "استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة"، من خلال صاروخ باليستي وطائرتين مفخختين، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

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وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدةً أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

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