سقوط مقذوفات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان دون إصابات

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن سقوط مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان دون إصابات.

مدني #جازان : سقوط مقذوفات حوثية على قرية حدودية بجازان دون إصابات. pic.twitter.com/aevQRLIu8V — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 26, 2021

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي قائلاً إن "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان".

وأضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

والخميس الماضي، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أنه اعتراض وتدمر مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان.

وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وقبلها بنحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.