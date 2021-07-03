التحالف: إحباط عمل عدائي وشيك للحوثيين استهدف السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الجمعة إحباط "عمل عدائي وشيك".

وقال التحالف: "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً".

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وأكد التحالف "اعتراض وتدمير هدف جوي معادي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية".

يأتي هذا بعدما كان التحالف قد أعلن صباح الجمعة تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد في بيان، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في السعودية.

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل أيام، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، 6 طائرات مسيرة و4 صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.