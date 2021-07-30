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فيصل بن فرحان يؤكد لسعيد حرص السعودية على استقرار تونس

لقاء سابق بين قيس سعيد والأمير فيصل بن فرحان تونس السعودية
لقاء قيس سعيد والأمير فيصل بن فرحان
تونس

فيصل بن فرحان يؤكد لسعيد حرص السعودية على استقرار تونس

الرئيس التونسي استقبل وزير الخارجية السعودي الذي أكد له دعم المملكة لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل مايحقق الرفاه والازدهار للتونسيين

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دبي – العربية.نت

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

قال وزير الخارجية السعودي في تغيردة على حسابه في "تويتر" إنه جدد خلال اللقاء "موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس والوقوف بجانب كل مايحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس".

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد تلقى، الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

مناصرون لقرارات قيس سعيد يتظاهرون أمام البرلمان التونسي الاثنين الماضي
مناصرون لقرارات قيس سعيد يتظاهرون أمام البرلمان التونسي الاثنين الماضي

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

كما أكدت السعودية، الثلاثاء، وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، مشددة على ثقتها بالقيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف. كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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وصدر عن وزارة الخارجية بيان الثلاثاء جاء فيه: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي ذلك بعد قرارات الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

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