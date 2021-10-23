التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذه "عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة" في الحديدة، غرب اليمن.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذها هجمات وشيكة.

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وقال التحالف: "نفذنا عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة. وتم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وأضاف التحالف أن جهوده أسهمت "في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

في سياق آخر، أعلن التحالف الجمعة، مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وقال التحالف: "نفذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفاً أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 92 عنصراً".

كما أعلن التحالف الخميس، تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لردع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، متوعداً بأنه سيضرب "بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".