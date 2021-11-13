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خدمة جديدة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية.. ما هي؟

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العمرة

خدمة جديدة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية.. ما هي؟

العربية.نت - حامد القرشي

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كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم السبت، عن إطلاق خدمة جديدة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي الشريف، بعد التسجيل في منصة "قدوم" والوصول إلى المملكة، مؤكدة أن ذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية.

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وشددت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق على اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في السعودية، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".

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