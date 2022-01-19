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إلغاء حفل فرقة "ستراي كيدز" الكورية وإعادة قيمة التذاكر

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ستراي كيدز
فرقة ستراي كيدز

إلغاء حفل فرقة "ستراي كيدز" الكورية وإعادة قيمة التذاكر

الأحوال الجوية المتقلبة أدت لتأجيل حفل الفرقة الأسبوع الماضي ضمن موسم الرياض ليتم اليوم الإعلان عن إلغائه نهائياً

العربية.نت - عماد الحكمي  

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أعلن موسم الرياض اليوم الأربعاء عن إلغاء حفل الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة تشونغها نهائياً، بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها العاصمة السعودية.

وأكد القيمون على موسم الرياض أنه سيتم إعادة قيمة التذاكر لمشتريها بطريقة مباشرة إلى "المحفظة" في موقع شراء التذاكر.

فرقة ستراي كيدز
فرقة ستراي كيدز
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وكان من المنتظر أن تحيي الفرقة، ونجمتها الرئيسية كيم تشونغها، حفلا لموسيقى الـ"كي بوب" في "بوليفارد بلس" الملاصق لمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" الأسبوع الماضي، لكن الأحوال الجوية الماطرة حالت دون ذلك فتم تأجيل الحفلة.

يذكر أن فرقة "ستراي كيدز" حظيت باستقبال حافل في مطار الرياض، حسب ما ظهر في فيديو نشرته الفرقة على حسابها الرسمي في "تويتر".

وتحظى فرقة "ستراي كيدز" بجماهيرية كبيرة بين الشباب تحديداً رغم عمرها الفني القصير، فقد ظهرت لأول مرة في مارس 2018.

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