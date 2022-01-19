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مدينة طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية من 30 عاماً

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الثلوج في السعودية
الثلوج في السعودية

مدينة طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية من 30 عاماً

-6 تحت الصفر في طريف.. وخبراء الطقس يحذرون من "الكشتات" خلال نهاية الأسبوع

العربية.نت - مريم الجابر 

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قال المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، إن مدينة طريف سجّلت أدنى درجة حرارة في السعودية على الإطلاق، وفقاً للسجلات المناخية للمركز والتي تشمل الـ30 عاماً الماضية، حيث سجّلت هذه المدينة مؤخراً درجة الحرارة قياسية بلغت -6 تحت الصفر.

مدينة طريف (أرشيفية)
مدينة طريف (أرشيفية)

من جهته، ذكر المختص في شؤون الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن معظم مناطق المملكة تشهد الآن أجواءً باردة، عدا منطقة مكة المكرّمة التي تشهد "أجواءً تميل للبرودة"، فيما تشهد جازان "أجواءً معتدلة".

وأوضح أن أقل حرارة تم تسجيلها مؤخراً هي -3 تحت الصفر في بلدة القريات، وأعلى حرارة هي +27 في جازان.

من جهته، قال أستاذ المناخ عبدالله المسند، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "اليوم المرتفع الجوي H يأخذ مكانه متربعاً فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة؛ بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، وبعد مرور المنخفض يُفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء حتى الآن، وذلك يومي الجمعة والسبت".

وتابع: "اليوم متوقع أن تنشط الرياح السطحية الغربية، وقد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالي في منطقتي الجوف، الحدود الشمالية"، لافتا إلى أن "أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية".

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وتابع: "يُفضل إلغاء التنزه البري "الكشتات" الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس، وعلى قولة أهل الشام: "بكانون كِنّ في بيتك، وكثر من حطبك وزيتك"، لاسيما أن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي فجر السبت".

من جانبه توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما لا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان)، تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق. كما لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة؛ قد تتخللها سحبٌ رعدية على أجزاءٍ من مناطق الرياض والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة.

الثلوج في السعودية
الثلوج في السعودية
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