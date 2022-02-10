إدانات عربية لاستهداف مطار أبها من قبل الحوثيين

تتوالى الإدانات العربية اليوم الخميس بعد استهداف الحوثيين لمطار أبها في السعودية، حيث أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس مواصلة جماعة الحوثي لهجماتها باتجاه الأراضي السعودية، وآخرها استهداف مطار أبها.

وقالت الخارجية في بيان إن مصر تجدد رفضها التام لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها تمثل "تهديداً صريحاً لأمن واستقرار السعودية وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".

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وأضاف البيان أن هذه الهجمات تشكل "تقويضاً لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين". كما أكدت مصر مجدداً تضامنها الكامل مع السعودية "فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إدانتها للهجوم مؤكدةً أنه "عمل إرهابي آثم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت الوزارة وقوف البحرين مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

كما دعت البحرين إلى تضافر جهود المجتمع الدولي ووضع حد لهذه الأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أدانت الحكومة الأردنية الاعتداءات المُستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار أبها.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مُشدداً على وقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

يأتي هذا بعدما أصيب 12 شخصاً بجروح اليوم إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق تحالف دعم الشرعية.

وقال التحالف إن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار"، وأكّد وقوع "12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة.. من العاملين والمسافرين في مطار أبها".

وقال التحالف إنّه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".